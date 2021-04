Covid: Vaia (Spallanzani), dura battaglia che vinceremo, nella Passione più speranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella contro il Covid è una dura lotta, ma è una battaglia che alla fine vinceremo. Lo ha detto il direttore dell’Istituto Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, ospite al webinar "le voci di Pasqua-Venerdì Santo", promosso da Collegio Villoresi. "Lo scorso anno l'immagine di Papa Francesco solo in piazza San Pietro è stato un messaggio forte ma che lasciava ansia e inquietudine. Oggi, nel giorno della passione, abbiamo più speranza e abbiamo la fiducia che la vita vincerà sulla morte - ha sottolineato Vaia -. L'operatore sanitario e il medico sono al servizio dell'uomo, questo è un aspetto che deve essere recuperato: sentirsi 'vocati', quindi chiamati a dare un contributo nel curare le persone". Sulla question dell'obbligo vaccinale per gli operatori sanitari, il direttore Vaia ha ricordato che allo Spallanzani oltre il 99 per cento del personale si è vaccinato: "abbiamo dato un messaggio forte, perché l'arma del convincimento - ha concluso Vaia - è più duraturo rispetto a quello legato all'obbligo". (Rer)