Autismo: Palazzo Senatorio illuminato di blu, Raggi "Roma impegnata per inclusione"

- In occasione della Giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo, istituita nel 2007 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, la facciata di Palazzo Senatorio in piazza del Campidoglio a Roma si è illuminata di blu. "Abbiamo illuminato Palazzo Senatorio di blu in occasione della giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo. Roma è impegnata per l'inclusione e il sostegno alle famiglie", scrive su Twitter la sindaca di Roma, Virginia Raggi. In particolare, l'Associazione nazionale dei comuni italiani, accogliendo l'appello della Fondazione italiana per l'autismo, ha invitato tutti i Comuni a illuminare di blu le loro sedi. Come spiegato oggi dalla sindaca Raggi, Roma Capitale aderisce a questo simbolico gesto per manifestare solidarietà, promuovere conoscenza e rendere visibile la testimonianza della condivisione su una tematica così delicata che colpisce migliaia di famiglie italiane. (Rer)