Usa: cessato allarme dopo aggressione al Campidoglio, bandiere a mezz’asta al Congresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Yogananda Pittman, capo pro tempore della polizia del Campidoglio degli Stati Uniti, ha annunciato che non c’è più alcuna minaccia all'interno del complesso, dopo che nelle scorse ore un uomo a bordo di un’auto ha investito due agenti, provocando la morte di uno di loro. Poco fa è stata diffusa la notizia della morte in ospedale anche del sospettato. Secondo le prime ricostruzioni, dopo essersi scagliato contro le barriere l'uomo sarebbe uscito dalla macchina attaccando con un coltello uno degli agenti. A quel punto la forze dell'ordine avrebbe sparato al sospettato. Il palazzo è stato immediatamente chiuso per "minaccia esterna" e chiuse al traffico le strade circostanti l'area. La presidente della Camera dei rappresentanti, Nancy Pelosi, ha ordinato di abbassare a mezz'asta le bandiere degli edifici del Congresso in onore dell’ufficiale che ha perso la vita. Lo annuncia su Twitter Drew Hammill, vice capo dello staff di Pelosi.(Nys)