Uruguay: Covid, superati i 1000 decessi con record nelle ultime 24 ore

- Con 35 decessi nelle ultime 24 ore, record dall'inizio della pandemia di Covid-19, l'Uruguay ha oltrepassato oggi la soglia dei 1000 decessi a causa dell'infezione Covid-19. Il paese sudamericano attraversa in queste settimane il picco dei contagi a oltre un anno dalla comparsa del primo caso di virus Sars-CoV-2 il 13 marzo del 2020. L'ultimo bollettino epidemiologico riporta 1728 nuovi positivi su un totale di 15.104 tamponi effettuati. Il totale dei casi registrati dall'inizio della pandemia in Uruguay è di 108.188. Attualmente sono 21.979 i casi attivi in tutto il territorio nazionale, con 360 persone ricoverate per Covid in unità di terapia intensiva (Uti). Il livello di occupazione delle Uti, tenendo conto anche i ricoveri per altre patologie, è del 70 per cento su un totale di 865 posti disponibili. (segue) (Abu)