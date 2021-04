Roma 2021: Gualtieri (Pd), su candidarmi a sindaco lo vedremo a breve, lusingato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Candidarmi a Roma? Lo vedremo a breve, il segretario Letta sta facendo un lavoro importante di rilancio del partito e di costruzione di una larga coalizione sia per le amministrative che per le prossime politiche". Lo afferma Roberto Gualtieri, ex ministro dell'Economia, esponente del Partito democratico, ospite a "Otto e mezzo" su La7. "Apriremo il dossier Roma dopo Pasqua e troveremo la soluzione più efficace. Sono lusingato che in tanti mi abbiano chiesto di impegnarmi e sto prendendo in seria considerazione la cosa - aggiunge Gualtieri -. Non temo né Calenda né la Raggi, penso che le primarie siano uno strumento utile e chi ci si sottrae sbaglia. Sono convinto che al ballottaggio il Pd saprà proporre un candidato su cui possano convergere anche i voti dei 5 Stelle", conclude. (Rer)