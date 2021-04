Governo: Gualtieri (Pd), Salvini polemizza con sé stesso, in cdm vota a favore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi rispondiamo per le rime a Salvini, il quale polemizza più che altro con se stesso perché la Lega in consiglio dei ministri ha sempre votato a favore sui provvedimenti che introducevano misure restrittive per proteggere la salute e tutelare l'economia". Lo ha detto Roberto Gualtieri, ex ministro dell'Economia, esponente del Partito democratico, ospite a "Otto e mezzo" su La7. "Salvini quindi polemizza con sé stesso, facendo danni all'Italia, al governo e crea confusione anche nell'opinione pubblica - ha aggiunte Gualtieri -. Ma alimentare il sentimento di opposizione a misure che proteggono la salute pubblica non penso che farà bene alla Lega". (Rer)