Usa: aggressione a Capitol Hill, polizia esclude legami con terrorismo

- Le autorità escludono legami tra l'attacco avvenuto vicino al Campidoglio degli Stati Uniti a Washington e il terrorismo. Lo ha detto in conferenza stampa Robert Contee, comandante ad interim del dipartimento della polizia metropolitana. "Non sembra essere legato al terrorismo, ma ovviamente continueremo a indagare per verificare se ci sia qualche tipo di nesso", ha spiegato il funzionario. È morto uno dei due agenti della polizia di Capitol Hill investiti da una macchina al posto di blocco nord del Campidoglio. Poco prima era stata diffusa la notizia della morte in ospedale del sospettato. Secondo le prime ricostruzioni, dopo essersi scagliato contro le barriere e probabilmente investendo due uomini della polizia, l'uomo sarebbe uscito dalla macchina attaccando con un coltello uno degli agenti. A quel punto la forze dell'ordine avrebbe sparato al sospettato. Il palazzo è stato immediatamente chiuso per "minaccia esterna" e chiuse al traffico le strade circostanti l'area.(Nys)