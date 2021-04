Brasile: città di San Paolo anticipa esumazioni per creare spazio nei cimiteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del municipio di San Paolo, in Brasile, hanno disposto l'anticipazione delle esumazioni per poter creare più spazio, vista la necessità di nuove sepolture a causa del numero crescente di morti per Covid-19 nella città. Lo scorso martedì 30 marzo in città si sono svolte 420 sepolture in un solo giorno, il più alto numero mai registrato dall'inizio del monitoraggio quotidiano effettuato a causa della pandemia, lo scorso 7 luglio. Nel cimitero di Vila Nova Cachoeirinha, nella parte settentrionale della città, vengono al momento autorizzate solo le sepolture di bambini e adulti che hanno già una cappella di proprietà dal momento che, esaurito lo spazio a disposizione, i dipendenti possano riesumare i corpi, aprendo così nuove fosse. Il provvedimento adottato dalla struttura responsabile del Servizio funerario municipale, rientra nel piano di emergenza creato a causa della pandemia Covid-19.(Brb)