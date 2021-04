Trasporti: assessore Roma, grave quanto accaduto su Roma-Lido, spero subito riparazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci aspettiamo che vengano eseguiti subito i lavori straordinari per riparare il danno di oggi alla rete elettrica. Ciò che è successo è grave. Lo scrive su Facebook l'assessore ai Trasporti del Comune di Roma, Pietro Calabrese. "Tutti conoscono le condizioni della Roma-Lido. Una linea ferroviaria che da oltre un decennio è in attesa di interventi non solo di manutenzione straordinaria, ma di una ristrutturazione completa, la cui competenza è della Regione Lazio, proprietaria dell’infrastruttura - sostiene Calabrese -. Come Roma Capitale abbiamo dato supporto non solo fornendo treni di nostra proprietà ma anche in termini di investimenti, messi nero su bianco anche nel recente accordo fra i due enti. Ci aspettiamo che vengano eseguiti subito i lavori straordinari per riparare il danno di oggi alla rete elettrica. Ciò che è successo è grave, serve intervenire immediatamente per garantire la continuità del servizio, che non tanto Atac quanto qualsiasi altra azienda non può garantire solo con manutenzioni ordinarie. Ma non si può neanche pensare di mantenerla in esercizio con interventi di manutenzione straordinaria". (segue) (Rer)