Usa: Biden “affranto” per attacco Capitol Hill, bandiere a mezz’asta alla Casa Bianca

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, si è detto "affranto" per l'attacco al Campidoglio di Washington delle scorse ore, durante il quale ha perso la vita un agente di polizia, oltre che l’assalitore stesso. Il capo dello Stato, che ha lasciato Washington alla volta di Camp David per il fine settimana, ha espresso le sue condoglianze alla famiglia del poliziotto e ha ordinato bandiere a mezz'asta alla Casa Bianca. La portavoce Jen Psaki aveva in precedenza assicurato che Biden sarebbe stato aggiornato in tempo reale dal suo staff nonostante la lontananza fisica. Anche la presidente della Camera dei rappresentanti, Nancy Pelosi, ha ordinato di abbassare a mezz'asta le bandiere degli edifici del Congresso in onore dell’ufficiale che ha perso la vita.(Nys)