Speranza: assessore Lavoro Lazio, piena vicinanza e rinnovata stima

- "Le reiterate minacce di cui è stato vittima il ministro della Salute Roberto Speranza sono di una gravità assoluta e desidero manifestargli pubblicamente la mia vicinanza". Lo dichiara in una nota Claudio Di Berardino, assessore al lavoro, scuola e formazione della Regione Lazio. "Sugli autori del gesto non serve soffermarsi. Da sottolineare, invece, sono il grande senso di responsabilità, le decisioni prese con alto senso dello Stato e nell'interesse dei cittadini italiani compiute in questi difficili mesi da Speranza, al quale rinnovo la mia stima per il grande lavoro che sta compiendo", conclude l'assessore.(Com)