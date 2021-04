Usa-Iran: Washington confermano colloqui indiretti con Teheran il 6 aprile a Vienna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, ha ribadito che il prossimo 6 aprile a Vienna non vi sarà alcun incontro tra funzionari di Iran e Stati Uniti. In un messaggio sul suo profilo Twitter, il responsabile della diplomazia di Teheran, ha accolto con favore la ripresa dei colloqui in presenza della Commissione mista del Piano globale d’azione congiunto (l’accordo sul nucleare iraniano) che si terranno a Vienna il 6 aprile. Pur escludendo colloqui “diretti”, Zarif non fa menzione di colloqui “indiretti”, ovvero mediati dalle altre parti dell’accordo sul nucleare: Cina, Francia, Germania, Regno Unito, Russia e Ue. Come indicato dal quotidiano statunitense “New York Times”, l’incontro di Vienna vedrà infatti negoziati “indiretti” per il ritorno di Stati Uniti e Iran ai termini dell’accordo del 2015 sul nucleare iraniano. Nel messaggio, Zarif ha sottolineato che dei colloqui sarà finalizzare rapidamente la revoca delle sanzioni e creare una cornice per la rimozione delle restrizioni imposte contro Teheran a cui farà seguito un ritorno dell’Iran al rispetto degli obblighi dell’accordo sul nucleare. “Nessun incontro Iran-Usa. Non sarà necessario”, ha dichiarato Zarif nel suo messaggio su Twitter. (segue) (Nys)