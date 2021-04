© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi sembra che il lavoro di questo governo sia in continuità con il governo Conte. Non mi risulta che il Recovery sia stato riscritto daccapo. C'è un lavoro di finalizzazione di un piano e noi come PD siamo impegnati perché sia finalizzato al meglio. Mi sento sia con Franco che con Draghi". Lo ha detto Roberto Gualtieri, ex ministro dell'Economia, esponente del Partito democratico, ospite a "Otto e mezzo" su La7. (Rer)