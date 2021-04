Recovery: Nitti (Pd), occasione unica per tutto il sistema culturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Recovery sarà la più importante occasione di rilancio e ripartenza del settore culturale e di quello dello spettacolo. Ma ciò potrà verificarsi solo se si riuscirà a creare un rapporto virtuoso e un'integrazione potenziata fra beni culturali, attività culturali, arti performative, formazione e istruzione". Lo ha detto il deputato Michele Nitti, del Partito democratico, intervenendo a Radio Immagina, la web radio del Pd. "In questo percorso - ha aggiunto Nitti - è fondamentale ribadire la centralità dello studio della storia della musica come materia che consenta di avvicinarsi e di comprendere i fenomeni musicali, imprescindibile per la formazione dello studente, della persona e del buon cittadino". A Radio Immagina si è affrontata anche la questione di genere nel mondo dell'arte e dello spettacolo, "la presenza femminile in contesti professionali che per secoli sono stati ad esclusivo appannaggio di uomini è in fase espansiva - ha spiegato Nitti - ma bisogna continuare a lavorare perché in ogni ambito professionale e sociale venga rimosso ogni tipo di ostacolo che ne rallenti il processo".(Com)