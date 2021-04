Governo: Gualtieri (Pd), ambiguità Lega mette in difficoltà Italia in trattative Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'autorevolezza di Draghi non può essere messa in discussione da Salvini ma è vero che l'ambiguità della Lega mette in difficoltà per riflesso il nostro paese nelle trattative sui tavoli europei. Quando Salvini esalta il rinascimento di Budapest fa un danno a tutti gli italiani, ma d'altronde Salvini è Salvini". Lo ha detto Roberto Gualtieri, ex ministro dell'Economia, esponente del Partito democratico, ospite a "Otto e mezzo" su La7. (Rer)