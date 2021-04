Nigeria: Boko Haram rivendica abbattimento jet dell'Aeronautica militare scomparso dai radar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo jihadista Boko Haram ha abbattuto il jet da combattimento dell'Aeronautica militare nigeriana che era scomparso dai radar ieri durante una missione nello Stato nordorientale di Borno. Lo ha rivendicato la fazione del gruppo guidata da Abubakar Shekau in un video, nel quale si vede abbattuto l'Alpha Jet in questione. L'aereo da combattimento è scomparso dai radar intorno alle 17:00 del 31 marzo durante un'operazione di interdizione aerea condotta contro il gruppo jihadista Boko Haram. Il portavoce Gabkwet ha riferito che l'Alpha Jet "ha perso il contatto con il radar nello stato di Borno, mentre era in missione di interdizione a sostegno delle truppe di terra". Secondo il sito di informazione "HumAngle", nel video di oggi Boko Haram ha anche mostrato combattenti che trasportavano attrezzature e artiglieria, oltre a un cadavere del pilota e dei detriti del jet. A febbraio, un aereo dell'Air Force si è schiantato all'aeroporto di Abuja in un incidente nel quale sono deceduti tutti e sette i membri del personale a bordo. (Res)