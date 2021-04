Municipio Roma II: Fd'I, presidente Del Bello non ha più maggioranza, si dimetta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si sta consumando in questa fine legislatura municipale la guerra fra correnti all'interno della maggioranza del Partito democratico che sostiene la presidente Del Bello". Lo dichiarano in una nota Simone Pelosi coordinatore di Fratelli d'italia nel Municipio Roma II e Leonora Peresso dirigente romana del partito. "Oggi a farne le spese è il presidente del consiglio Guido Capraro, che si è dimesso a seguito degli scontri interni nel Pd. Di fatto non c'è una maggioranza unitaria, la presidente Del Bello ne prenda atto e si dimetta", conclude la nota di Fd'I.(Com)