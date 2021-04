© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo al Tg1 ha chiarito che si potranno riaprire tutte le attività "appena i dati ci consegneranno un quadro diverso". Ma, ha sottolineato, "la situazione ad oggi, in Italia come in Europa, è seria: dobbiamo essere rigorosi ma voglio guardare alle prossime settimane con fiducia, grazie anche alla campagna di vaccinazione".(Rin)