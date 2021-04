Trasporti: assessore Roma, grave quanto accaduto su Roma-Lido, spero subito riparazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il progetto - prosegue l'assessore Calabrese - lo abbiamo inserito nella proposta di Roma Capitale per il Recovery fund che abbiamo presentato al Governo ad agosto, anche perché realizzabile entro la relativa scadenza al 2026. Sappiamo che la Regione Lazio ha fatto altrettanto nella sua proposta di dicembre, pertanto siamo certi che esistano tutte le condizioni politiche per convenire assieme questo obiettivo, al riparo dalle solite polemiche che specialmente su altri temi hanno contraddistinto le due amministrazioni negli ultimi anni, e che certamente non interessano ai cittadini di quel quadrante, per i quali invece un risultato del genere sarebbe il miglior cambiamento anche in considerazione di cosa la città riuscirà a realizzare se non proprio per il prossimo Giubileo, al massimo per l'anno seguente, come da regole imposte dalla Comunità Europea sull'impiego delle risorse del Recovery", concluse l'assessore. (Rer)