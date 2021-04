Usa: Blinken annuncia revoca sanzioni contro Cpi imposte da Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha annunciato la revoca delle sanzioni contro il procuratore capo della Corte penale internazionale (Cpi), Fatou Bensouda, imposte dall’amministrazione dell’ex presidente Donald Trump. Il capo della diplomazia di Washington ha però precisato che, tramite il dialogo, gli Stati Uniti continueranno a contestare la Cpi sugli stessi temi per i quali le stazioni erano state introdotte. Da una parte l'avvio di un'indagine da parte della corte su crimini di guerra da parte delle forze statunitensi in Afghanistan, dall’altra un'inchiesta su possibili crimini di guerra perpetrati da Hamas e Israele nei Territori palestinesi. Blinken ha spiegato che Washington continua a "essere in forte disaccordo" con queste decisioni, ma ritiene che "le preoccupazioni su questi casi possano essere meglio affrontate attraverso il coinvolgimento con tutte le parti interessate anziché che attraverso l'imposizione di sanzioni”.(Nys)