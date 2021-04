Egitto: ancora 61 navi attendono di attraversare il Canale di Suez (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto sono in corso le indagini per determinare le cause dell'incidente avvenuto il 23 marzo e che ha bloccato la navigazione nel Canale di Suez per sei giorni. Come annunciato ieri dal consigliere presidenziale per il Canale di Suez, ammiraglio Mohab Mamish all'emittente televisiva "Al Hadath", la nave portacontainer Ever Given potrà lasciare le acque egiziane solo dopo la fine delle indagini. “La nave non partirà a meno che non ottenga il permesso dalla procura egiziana e le indagini siano finite”, ha detto Mamish, aggiungendo che “le indagini dovrebbero svolgersi alla presenza dei proprietari della nave e anche dell’Autorità del canale di Suez (Sca)”. Il capitano della portacontainer battente bandiera panamense, ha chiarato Mamish, “è il primo responsabile delle manovre lungo il Canale di Suez, non i piloti della Sca”, ha aggiunto l’ex capo della Sca. (segue) (Cae)