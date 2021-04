Egitto: ancora 61 navi attendono di attraversare il Canale di Suez (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proprio la manovra del timoniere che avrebbe fatto sbandare la nave portacontainer, un gigante da 400 metri di lunghezza e 59 di larghezza, è al vaglio degli inquirenti. Due funzionari dell’Autorità del Canale di Suez hanno riferito ad “Agenzia Nova” che “una manovra sbagliata del capitano della nave ha fatto sbandare la portacontainer durante il maltempo”. Le fonti hanno tenuto a precisare che l’incagliamento della nave, a loro dire, non può essere imputabile esclusivamente al maltempo. “La colpa è del capitano. Altre 12 grandi navi avevano già attraversato lo stesso tratto del Canale di Suez con le stesse condizioni meteorologiche martedì 23 marzo”, hanno aggiunto i funzionari egiziani. Vale la pena ricordare che la prassi vuole che i piloti della Sca salgano a bordo delle navi che percorrono la via d’acqua, ma il timone – assicurano le autorità egiziane – rimane sempre in mano all’equipaggio. La responsabilità di quanto accaduto il 23 marzo è cruciale ai fini del risarcimento danni miliardario che potrebbe essere chiesto dopo il blocco di una delle principali rotte commerciali mondiali. (segue) (Cae)