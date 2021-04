Bergamo: Fontana per hub vaccinali grande organizzazione, tutto pronto per campagna massiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, accompagnato dall'assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi, coordinatrice del tavolo territoriale di Bergamo hanno visitato alcuni degli hub vaccinali anti-Covid presenti sul territorio orobico e che saranno utilizzata per la campagna massiva. A Zogno, l'hub è ospitato presso il palazzetto dello sport. Attualmente è in corso di allestimento e aprirà il 12 aprile: saranno 6 le postazioni operative che permetteranno oltre 800 somministrazioni al giorno. La collocazione strategica permetterà alla popolazione dei territori di valle e di montagna di ricevere la dose di vaccino senza dover affrontare lunghi spostamenti. Altra tappa è stato l'ospedale allestito dall'Associazione Nazionale Alpini, in collaborazione con gli artigiani locali e i volontari di Protezione civile presso la Fiera di Bergamo. (segue) (Com)