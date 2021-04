Bergamo: Fontana per hub vaccinali grande organizzazione, tutto pronto per campagna massiva (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'arrivo dei vaccini, passerà a 30 linee operative, di cui 24 gestite dall'Asst Papa Giovanni XXIII con il concorso di medici volontari e di medici di medicina generale; 6 linee sono gestite da partner esterni per un potenziale di più di 4.000 somministrazioni al giorno. Dopo il passaggio a Bergamo, il presidente Fontana ha raggiunto l'hub vaccinale di Dalmine, il più grande della provincia. Ospitato presso la palestra dell'università di Bergamo, e gestito in collaborazione con CUS Dalmine, dispone di 48 linee vaccinali. Da lunedì 5 aprile, sarà attivo dalle ore 8 alle 20. L'obiettivo è di somministrare almeno 5.000 vaccini al giorno. "Ho riscontrato una grande organizzazione - ha commentato il presidente Fontana – luoghi ordinati, pronti per la campagna di vaccinazione massiva. Sono convinto che quando arriveranno i vaccini, sarà una corsa positiva" (segue) (Com)