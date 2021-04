Campidoglio: Pelonzi (Pd), Raggi prenda atto fallimento e faccia passo indietro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si è chiuso oggi il lungo braccio di ferro in aula Gibulio Cesare su piano risanamento Ama. Ancora una volta la giunta Raggi certifica lo sgretolamento della sua maggioranza costretta a votare in 20 provvedimenti così importanti". Lo dichiara in una nota il capogruppo in Assemblea capitolina del Pd, Giulio Pelonzi. "Proprio alla vigilia della Pasqua la città torna in emergenza rifiuti e nel caos trasporti vista la drammatica situazione societaria di Atac - aggiunge Pelonzi -. Roma in piena crisi economica non trova risposte da una Sindaca che sembra interessata unicamente alla campagna elettorale. La debolezza di questa amministrazione ha raggiunto il limite e non garantisce più governabilità. La Raggi ne prenda atto e faccia un passo indietro". (Com)