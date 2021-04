Francia: Macron, su malattie mentali dobbiamo recuperare il ritardo accumulato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia deve recuperare il ritardo accumulato nel campo dell'accompagnamento e dell'assistenza della salute mentale. Lo ha detto il presidente Emmanuel Macron, che in occasione della giornata mondiale dell'autismo ha effettuato una visita all'ospedale psichiatrico di Saint-Egreve, a sud-est di Lione. Il capo dello Stato ha affermato che la crisi del coronavirus ha rallentato il cantiere sul quale la Francia stava lavorando ma l'ha anche portata a "prendere a celte più radicali". Dal 2018 in Francia sono stati creati 63 centri come quello di Saint-Egreve. (Frp)