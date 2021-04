Usa-Iran: Washington confermano colloqui indiretti con Teheran il 6 aprile a Vienna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato Usa ha confermato i colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran che avranno luogo il 6 aprile prossimo a Vienna nell’ambito della Commissione mista del Piano globale d’azione congiunto volta a rilanciare l’accordo sul nucleare iraniano. Lo ha annunciato il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price, in una conferenza stampa. Secondo Price, la ripresa dei negoziati, seppur indiretti, il prossimo 6 aprile a Vienna, rappresenta “un sano passo avanti”. Ma ha aggiunto: "Questi sono ancora i primi giorni e non prevediamo una svolta immediata in quanto ci saranno discussioni difficili in vista", ha dichiarato Price. L'accordo sull'inizio dei colloqui multilaterali in presenza per il 6 aprile è stato raggiunto oggi nella riunione in video conferenza tra i rappresentanti di Cina, Francia, Germania, Regno Unito, Russia, Unione europea e Iran nell’ambito della Commissione mista dell’accordo sul nucleare iraniano. (segue) (Nys)