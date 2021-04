Usa-Iran: Washington confermano colloqui indiretti con Teheran il 6 aprile a Vienna (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come indicato dalla stampa statunitense, ma anche in modo implicito anche dallo stesso Zarif, l’obiettivo degli incontri di Vienna sarà quello di stilare una tabella di marcia che coordini le azioni di Stati Uniti e Iran volte al ritorno ai rispettivi impegni: da una parte la rimozione delle sanzioni, dall’altra lo stop alle attività di arricchimento dell’uranio. Ultimata la “roadmap”, Stati Uniti e Iran dovrebbero incontrarsi per finalizzare i dettagli. Gli Stati Uniti si erano ritirati unilateralmente dall’accordo sul nucleare iraniano nel 2018 sotto la presidenza di Donald Trump, che definì l’intesa “la peggiore mai negoziata”. L’amministrazione del nuovo presidente Joe Biden ha aperto sin dall’insediamento, lo scorso 20 gennaio, alla possibilità di un ritorno all’accordo, a patto tuttavia che venga esteso temporalmente e che preveda anche dei limiti al programma missilistico di Teheran e al sostegno militare garantito dalla Repubblica islamica agli alleati nella regione mediorientale quali Hezbollah in Libano, Hamas nella Striscia di Gaza, gli Houthi in Yemen e il presidente Bashar al Assad in Siria. (Nys)