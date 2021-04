Ama: Foschi (Pd), Raggi senza maggioranza porta Roma nel baratro emergenza rifiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La sindaca Virginia Raggi, senza avere più una maggioranza, continua a portare Roma nel baratro. Oggi, infatti, in Consiglio comunale, non solo è stato presentato un piano fallimentare per Ama e per Atac ma la sindaca non ha nemmeno raggiunto i 24 voti su 48 che servirebbero per l'eseguibilità massima". Lo dice, in una nota, il vicesegretario del Pd Lazio, Enzo Foschi. "La Raggi, con i 20 consiglieri 'raggiani' che hanno oggi approvato il piano industriale, deliberatamente stanno portando Roma verso il baratro dell'emergenza rifiuti e trasporti - aggiunge Foschi -. Le scelte della sindaca si dimostrano ancora una volta come un totale fallimento e a pagarne le spese, purtroppo, sono i cittadini romani".(Com)