Usa: media, aggressore Capitol Hill morto in ospedale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarebbe morto in ospedale la persona sospettata di aver sfondato il posto di blocco nord del Campidoglio, causando il ferimento di due agenti della U.S. Capitol Hill e la chiusura dell'area del Parlamento per "minaccia esterna". Lo riferiscono diverse fonti della sicurezza citate dai media locali. Secondo le prime ricostruzioni, dopo essersi scagliato contro le barriere e probabilmente investendo due uomini della polizia, l'uomo sarebbe uscito dalla macchina attaccando con un coltello uno degli agenti. A quel punto la forze dell'ordine avrebbe sparato al sospettato. Gli agenti sono in ospedale.(Nys)