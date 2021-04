Cile: Covid, secondo giorno consecutivo con record di casi giornalieri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ampliamento dell'orario di coprifuoco, riduzione del numero di eccezioni sui permessi di circolazione e chiusura totale delle frontiere a partire dal 5 aprile. Queste le misure annunciate ieri dal governo del Cile a fronte dell'incessante aumento dei contagi da nuovo coronavirus nel paese. "Abbiamo dovuto prendere misure più drastiche, c'è bisogno urgenti di fare un ulteriore sforzo perché attraversiamo un momento critico della pandemia", ha dichiarato in conferenza stampa il portavoce del governo, Jaime Bellolio, facendo riferimento al pericolo delle nuove varianti del coronavirus. Bellolio ha quindi rivolto un appello alla cittadinanza a "non uscire a meno che non sia strettamente necessario" ed ai datori di lavoro ha chiesto di "proteggere i loro impiegati". (segue) (Abu)