Cile: Covid, secondo giorno consecutivo con record di casi giornalieri (3)

- La situazione epidemiologica attuale contrasta con l'indubbia efficacia della campagna di vaccinazione della popolazione portata avanti fin dai primi giorni di febbraio. Secondo dati ufficiali oltre il 60 per cento della popolazione inclusa nella campagna di immunizzazione contro il nuovo coronavirus ha ricevuto per lo meno una dose del vaccino contro il nuovo coronavirus. Si tratta ad oggi di 10.572.548 di persone sul totale di 15.200.840 prefissate inizialmente come obiettivo finale. Attualmente l'Istituto di salute pubblica (Isp) del Cile ha approvato l'uso emergenziale dei vaccini elaborati da AstraZeneca, Pfizer e Sinovac e proprio su quest'ultimo, del quale il Cile ha già ricevuto 10 milioni di dosi, si basa maggiormente la campagna di immunizzazione. (segue) (Abu)