Ama: Fd'I, no a piano che affossa azienda invece di risanarla, voto contrario in Aula

- "Abbiamo votato contro un piano Ama che più che di risanamento si potrebbe definire di affossamento". Lo dichiarano in una nota gli esponenti di Fratelli d'Italia Andrea De Priamo, capogruppo in Campidoglio, Francesco Figliomeni e Lavinia Mennuni, consiglieri capitolini, Rachele Mussolini della lista civica Con Giorgia. "Durante la discussione, iniziata con l'approvazione di una nostra questione sospensiva che chiedeva di asseverare le voci creditorie e debitorie tra Ama e Roma Capitale - aggiungono -, abbiamo posto una serie di questioni rimaste inevase: dalla svalutazione del Centro carni, sul quale abbiamo richiesto un consiglio straordinario, ai continui balletti sui bilanci, fino ad un piano industriale debole sia sotto l'aspetto della chiusura del ciclo dei rifiuti che sotto quello dell'applicazione dei principio di economia circolare. Sono stati approvati alcuni nostri ordini del giorno di indirizzo sulla raccolta differenziata, la riduzione dei rifiuti e altri ma il giudizio sulla delibera è estremamente negativo: teniamo che il prossimo sindaco dovrà faticare non poco per evitare ad Ama il fallimento e che questa delibera sia solo un mettere la polvere sotto il tappeto per superare le prossime elezioni. Non comprendiamo la non partecipazione al voto di altri gruppi di opposizione e in particolare del Pd: se tutte le opposizioni avessero votato contro come noi, considerando le defezioni nella maggioranza, la delibera sarebbe stata rispedita al mittente - concludono - e Raggi avrebbe dovuto trarne le conseguenze, in questo modo invece si è gettato salvagente alla sindaca ma non ad Ama che non trarrà alcun beneficio dalla approvazione di questa delibera". (Com)