Sahel: ministero Difesa francese conferma "piena capacità operativa" della forza Takuba

- La ministra della Difesa francese Florence Parly, il suo omologo estone Kalle Laanet e il suo omologo ceco, Lubomir Metnar, hanno confermato la piena capacità operativa delle forze Takuba nell'ambito di un viaggio congiunto in Mali, che li porta in queste ore a Bamako, Gao e Menaka. Lo riferisce in un comunicato il ministero della Difesa francese, per il quale "questa dichiarazione simbolica segna il successo di un'iniziativa europea senza precedenti per sostenere le forze armate del Mali in combattimento" e testimonia "il crescente impegno degli europei nella lotta al terrorismo oltre i loro confini". Lanciata il 27 marzo 2020 su iniziativa della Francia, la Task Force Takuba fa parte dell'operazione Barkhane. È composta da forze speciali europee che addestrano, fanno consulenza e supportano le unità maliane in combattimento a Liptako. Secondo Parigi, i primi risultati operativi "sono positivi", e viene precisato che a Gao e Ménaka i partner estoni, cechi e svedesi "sono impegnati in operazioni quotidiane a sostegno delle unità del Mali". Si fa riferimento anche all'Italia, che "ha iniziato il suo dispiegamento", mentre "altri paesi si uniranno a Takuba nei prossimi mesi". (segue) (Frp)