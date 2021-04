Sahel: ministero Difesa francese conferma "piena capacità operativa" della forza Takuba (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto precisato dal ministero francese, Takuba lavora nella regione del Malian Liptako dall'autunno del 2020. Ha già completato più di venti missioni ed è stata coinvolta nell'incendio in diverse occasioni. Le sue unità sono così state schierate nelle ultime grandi operazioni di Barkhane, Bourrasque ed Eclipse. "La forza Takuba è oggi un vero e proprio laboratorio di integrazione del combattimento per i partner europei", si legge ancora nella nota, secondo cui "questa organizzazione unica conferma la qualità della nostra interoperabilità e ci consente di raggiungere un livello senza pari di partnership operativa". Gli europei - conclude Parigi - lavorano e operano con i maliani. Rimangono determinati a proseguire i loro sforzi per combattere insieme i gruppi terroristici armati nella striscia sahelo-sahariana. (Frp)