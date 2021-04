Libia: fonti a “Nova”, Saleh si allea con capo Stato maggiore Lna per escludere Haftar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo fonti libiche della regione orientale del Paese, vi sono aspre divergenze tra il comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), generale Khalifa Haftar, e il capo di Stato maggiore dell’Lna, Abdel Razzaq al Nadori. Le stesse fonti hanno rivelato ad “Agenzia Nova” che il presidente della Camera dei rappresentanti, Aguila Saleh, cerca di formare un’alleanza con Nadori per costituire un raggruppamento politico e militare parallelo a Haftar. Altre fonti locali hanno riferito a “Nova” che Saleh sta tentando di annettere all’alleanza altre tribù della regione orientale del Paese, in preparazione dell’esclusione di Haftar dall’attuale scena di transizione. Diversi notabili e anziani dell’est hanno chiesto, a metà dello scorso marzo, al presidente del Consiglio presidenziale libico Mohamed Menfi di nominare Nadori capo di Stato maggiore dell’esercito. Nel caso in cui questi dovesse effettivamente assumere tale incarico, la carica di ministro della Difesa del Governo di unità nazionale – detenuta ad interim dal premier Abdulhamid Dabaiba – spetterebbe a una figura proveniente dall’ovest del Paese, e questo escluderebbe Haftar da qualsiasi posizione. (segue) (Lit)