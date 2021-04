Libia: fonti a “Nova”, Saleh si allea con capo Stato maggiore Lna per escludere Haftar (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sui social network, diversi attivisti hanno fatto circolare un ordine scritto emesso da Haftar, ieri, per arrestare Nadori, precisando che il motivo sarebbe la sua “disobbedienza agli ordini militari”. Intanto, secondo quanto annunciato da fonti militari a Bengasi, Haftar sta cercando di costringere Nadori a ritirarsi, per toglierlo dalla scena e assicurarsi che non ottenga incarichi nel governo libico. Segni di discordia tra i due uomini militarmente più potenti dell’est sono comparsi dopo che Nadori non si è presentato alle esercitazioni militari condotte dalla 106esima Brigata, alla presenza di Haftar e di tutti i suoi ufficiali. (Lit)