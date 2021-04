Covid: Johnson & Johnson avvia test su adolescenti tra i 16 e i 17 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche la casa farmaceutica statunitense Johnson & Johnson ha iniziato a testare il suo vaccino monodose anti-Covid sugli adolescenti tra i 16 e i 17 anni. Lo ha fatto sapere la stessa azienda, precisando che i test di fase 2 sui giovani sono condotti nel Regno Unito e in Spagna. In futuro dovrebbero partecipare anche adolescenti di Stati Uniti, Canada e Paesi Bassi. “La pandemia di Covid-19 ha un profondo impatto sugli adolescenti, non solo a causa delle complicazioni della malattia, ma anche per i suoi effetti sull’istruzione, sulla salute mentale e sul benessere. È fondamentale sviluppare vaccini per tutti, ovunque, perché si possa tornare presto alla normale vita di tutti i giorni”, ha dichiarato il vice presidente di J&J Paul Stoffels. Due giorni fa Pfizer ha annunciato che il suo vaccino è efficace al 100 per cento tra i ragazzi tra i 12 e i 15 anni.(Nys)