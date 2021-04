Sociale: Raggi, con Coldiretti Lazio la solidarietà non si ferma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La solidarietà non si ferma. La Coldiretti Lazio oggi ha donato a Roma Capitale dieci pacchi alimentari per un totale di oltre 500 chili tra pasta, farina, biscotti, zucchero, passata di pomodoro, parmigiano e tanti altri prodotti, tutti 100 per cento made in Italy". A dirlo su Instagram, la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Li distribuiremo tramite i nostri canali per raggiungere coloro che oggi si trovano in una condizione di maggiore fragilità e che hanno difficoltà, purtroppo, a portare un pasto sulla tavola. È l’ennesima importantissima iniziativa per dare sostegno a chi ha bisogno in questo momento di emergenza - aggiunge Raggi -.La rete della solidarietà a Roma è diventata ogni giorno più forte. E di questo non possiamo che esserne orgogliosi. Nessuno deve rimanere indietro", conclude la sindaca. (Rer)