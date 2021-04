Serbia: Covid, Unità di crisi propone allentamento delle misure restrittive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unità di crisi del governo della Serbia ha proposto un allentamento delle misure restrittive contro il Covid-19 per le strutture di ristorazione, il settore dei servizi e le palestre. Secondo quanto spiegato in una conferenza stampa tenuta oggi a Belgrado, il provvedimento verrà attuato solo se il numero di contagi non aumenterà nel fine settimana. Le misure riguarderebbero a partire da lunedì bar e ristoranti se provvisti di spazi all'aperto. Il segretario alla Sanità della provincia autonoma della Vojvodina, Zoran Gojkovic, ha spiegato che la proposta prevede un'estensione degli orari di apertura fino alle 22 per le attività relative ai servizi, per i negozi di alimentari e per le palestre. Gojkovic ha aggiunto che la riapertura dei centri commerciali sarà discusso tra il fine settimana e l'inizio della prossima settimana. "Vediamo in che misura e come consentire loro di essere coinvolti nelle attività lavorative", ha precisato il segretario alla Sanità. (segue) (Seb)