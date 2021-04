Serbia: Covid, Unità di crisi propone allentamento delle misure restrittive (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gojkovic ha poi reso noto che è stato chiesto alla polizia di controllare i valichi di frontiera in modo più rigoroso. Nessuno, ha precisato ancora Gojkovic, può entrare in Serbia senza un test molecolare negativo o un ciclo completo di vaccinazione. Per quanto riguarda gli studenti delle scuole primarie e secondarie, ha detto il segretario alla Sanità della Vojvodina, resta in vigore la didattica online. "Il numero dei nuovi contagiati si è fermato ad una cifra giornaliera importante, e questo non è positivo dal punto di vista epidemiologico, ma con l'aumento del numero di cittadini vaccinati vediamo che la situazione sta lentamente migliorando", ha detto Gojkovic aggiungendo che "tuttavia è preoccupante il fatto che abbiamo un gran numero di persone gravemente malate negli ospedali". (segue) (Seb)