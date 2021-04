Serbia: Covid, Unità di crisi propone allentamento delle misure restrittive (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario provinciale alla Sanità ha infine confermato che per questa sera è previsto l'arrivo di circa 56 mila dosi di vaccino AstraZeneca come prima consegna attraverso il programma internazionale Covax. "La cosa più importante è che abbiamo più del 25 per cento di cittadini adulti che hanno ricevuto la prima dose del vaccino, e la soglia di un milione di cittadini che hanno ricevuto entrambe le dosi è stata superata. Stasera dovrebbe arrivare in Serbia il primo contingente di vaccini del programma Covax, 56 mila dosi di AstraZeneca. Da lunedì prevediamo di avere un altro mezzo milione di vaccini Sinopharm di produzione cinese, ed infine arriveranno 106 mila vaccini Pfizer-BioNTech secondo quanto concordato", ha concluso Gojkovic. (segue) (Seb)