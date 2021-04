Serbia: Covid, Unità di crisi propone allentamento delle misure restrittive (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferito in precedenza da una nota governativa, l'aereo con il contingente di vaccini sarà accolto questa sera dalla ministra per l'Integrazione europea, Jadranka Joksimovic. Nei giorni scorsi il direttore dell'ufficio in Serbia dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Marijan Ivanusa, ha dichiarato che i primi vaccini attraverso Covax sarebbero giunti nel Paese balcanico per gli inizi di aprile. Ivanusa ha aggiunto che il sistema di Covax, pensato per i Paesi a minore reddito nel mondo, deve affrontare attualmente la stessa carenza di vaccini che colpisce i singoli Stati. Il programma, ha ricordato Ivanusa, si propone di vaccinare entro la fine dell'anno il 20 per cento della popolazione mondiale. (segue) (Seb)