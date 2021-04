Egitto: la portaerei statunitense Eisenhower attraversa il Canale di Suez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La portaerei degli Stati Uniti Dwight Eisenhower ha attraversato il Canale di Suez. diretta nel Golfo Persico dove assumerà il controllo della task force della Task Force (Ctf) 50 del Comando centrale delle forze navali statunitensi (Navcent). Secondo quanto annunciato in una nota dal presidente dell’Autorità del Canale di Suez (Sca), Osama Rabie, oggi 80 navi hanno attraversato la via d’acqua riaperta il 29 marzo dopo sei giorni di blocco della navigazione a seguito dell’incagliamento della nave portacontainer Ever Given al chilometro 151 del Canale. Tra le navi transitate oggi anche la nave cisterna carica di Gnl Lijmiliya (171 tonnellate di stazza) e la petroliera Kidan (164.000 tonnellate di stazza). "Il traffico in transito funziona regolarmente, con 80 navi transitate oggi in entrambe le direzioni", ha detto Rabie. "Il traffico attesta la grande fiducia della comunità di navigazione internazionale nel Canale di Suez e la capacità dell'Egitto di fornire sicurezza e protezione per le diverse categorie di navi e il commercio mondiale allo stesso modo", ha sottolineato il presidente della Sca. (Cae)