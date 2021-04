© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Regione Lombardia comunica in una nota che nella prima giornata di prenotazione per le vaccinazioni anti-Covid relativa alla fascia di età compresa tra i 75 e i 79 anni, alle ore 18 di oggi, si sono prenotate 192.114 persone di cui 177.313 sulla piattaforma digitale "Regione/Poste Italiane", 11.551 al Contact Center, 1.647 con i portalettere e 1.603 agli sportelli Postamat. (Com)