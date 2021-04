Roma: Calenda, da Raggi su tramvia Tva ennesima finzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Virginia Raggi annuncia come fosse già realizzato un progetto che non è stato ancora approvato in via definitiva né dal Comune né dal Ministero, che deve finanziarlo". Lo scrive in un tweet il candidato a sindaco di Roma e leader di Azione, Carlo Calenda, rilanciando il video in cui la sindaca di Roma mostra il tracciato della Tva, tramvia Termini-Vaticano-Aurelia. "Un'altra finzione mentre la situazione dei tram - quelli veri - è disastrosa. Non è serio e non è accettabile", conclude. (Rer)