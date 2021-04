Mozambico: Onu, più di 9 mila persone in fuga da Palma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di 9.100 persone - quasi la metà delle quali bambini - sono arrivate nei distretti di Nangade, Mueda, Montepuez e Pemba in fuga dalla città di Palma, nella provincia di Cabo Delgado, teatro nell'ultima settimana di un'offensiva jihadista senza precedenti. Lo ha reso noto oggi l'Ufficio delle nazioni unite per gli affari umanitari (Ocha), secondo cui circa due terzi di coloro che arrivano alloggiano presso famiglie ospitanti "che hanno generosamente ha aperto le proprie case a chi fugge dalle violenze ”. Secondo quanto riferito, altre migliaia di persone si stanno spostando nella foresta in cerca di sicurezza e dovrebbero arrivare in luoghi diversi nei giorni a venire, ha aggiunto l'Ufficio. Secondo l'Ocha, gli attacchi a Palma - iniziati il ​​24 marzo - hanno sradicato molti che si erano rifugiati lì dopo essere fuggiti dal conflitto in altre parti di Cabo Delgado. Prima delle violenze della scorsa settimana, quasi 670 mila persone - tra cui circa 160 mila donne e ragazze adolescenti e 19 mila donne incinte - erano state sfollate internamente nelle province di Cabo Delgado, Niassa e Nampula, la stragrande maggioranza dei quali vive con famiglie ospitanti, le cui scarse risorse sono essere esausto. (segue) (Res)