Mozambico: Onu, più di 9 mila persone in fuga da Palma (2)

- L'aumento della violenza a Cabo Delgado ha anche avuto un grave impatto sui servizi sanitari, mettendo in pericolo circa 950 donne incinte sfollate senza accesso a un parto sicuro e ai servizi di assistenza ostetrica di emergenza salvavita, secondo il Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (Unfpa), mentre ci sono profonde preoccupazioni che migliaia di donne possano aver bisogno di cure in risposta alla violenza sessuale e di genere. Le agenzie e i partner delle Nazioni Unite, in stretto coordinamento con il governo, hanno intensificato il loro sostegno agli sfollati, distribuendo razioni di cibo, coperte, materassi e kit didattici, oltre a fornire supporto medico e psicosociale ai bisognosi. Le agenzie di protezione stanno anche accogliendo i nuovi arrivati ​​per identificare le persone più vulnerabili. Il Servizio aereo umanitario delle Nazioni Unite (Unhas), gestito dal Programma alimentare mondiale (Pam), continua a sostenere gli sforzi di evacuazione, trasportando in sicurezza più di 380 persone al 31 marzo. Il 1 aprile una nave che trasportava 1.300 persone è arrivata nella città di Pemba (circa 280 chilometri o 175 miglia a sud di Palma), dove erano presenti agenzie e partner delle Nazioni Unite per offrire assistenza. Il governo ha anche istituito un centro di transito e le agenzie e i partner delle Nazioni Unite stanno sostenendo gli sforzi di ricongiungimento familiare. (Res)