Covid: Laforgia (Leu), riaprire in sicurezza, basta polemiche

- "Sentiamo tutti il bisogno di ripartire e dare risposte ad attività economiche e cittadini in difficoltà. Ciò di cui non si sente il bisogno sono le chiacchiere, continue e scomposte, di Salvini sulle riaperture". Lo afferma, in una nota, il senatore di Leu Francesco Laforgia. "I dati su positività e ricoveri ci impongono di continuare a tenere alta la guardia - sottolinea -. Prima vengono le persone e la loro salute, le lavoratrici e i lavoratori che si espongono a rischi enormi e non fanno ancora parte del piano vaccinale. Lavoriamo per questo. Basta con le polemiche irresponsabili".(Com)