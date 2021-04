Speranza: Scaccabarozzi (Farmindustria), piena solidarietà per minacce ricevute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “A nome delle imprese del farmaco e mio personale esprimo piena solidarietà al ministro Roberto Speranza per le minacce ricevute in un momento in cui il ministro con l’intero sistema della salute, a cominciare dai medici e dagli altri operatori sanitari, è impegnato nella lotta quotidiana e senza soste contro la pandemia. Ci auguriamo che episodi simili non si ripetano più nel futuro”. Lo dichiara il presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi.(Com)